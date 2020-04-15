Печерський суд відмовив Чорновол у відводі судді Вовка

Колишній нардепці Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів", відмовили у відводі судді Печерського райсуду Сергія Вовка

Колишній нардепці Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів", відмовили у відводі судді Печерського райсуду Сергія Вовка

Суддя Олеся Батрин не побачила конфлікту інтересів і відмовила Чорновол у відводі Вовка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УП.

Засідання про обрання запобіжного заходу для колишнього нардепа призначили на 09.30 16 квітня. Обирати запобіжний захід Чорновол буде Вовк.

"Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась", - прокоментувала Чорновол.

Нагадаємо, Сергій Вовк - скандальний суддя Печерського районного суду Києва, відомий своїми упередженими та політично вмотивованими рішеннями та численними відстороненнями.

Він очолював колегії, які відправили у в'язницю Юрія Луценка та в.о. міністра оборони Валерія Іващенка. Також він задовольнив позов колишнього радника Януковича Андрія Портнова щодо захисту честі й гідності та ухвалив стягнення з бюджету 7 млн грн для Портнова.

Після Революції Гідності Вовку оголосили підозру в ухваленні завідомо неправосудного рішення, яким він забрав заочно у громадянинки квартиру та автомобіль.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про обрання запобіжних заході підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Суддя повністю задовольнив прохання слідства та відхилив доводи захисту.

Як повідомлялось раніше, 10 квітня ДБР провело обшуки в будинку депутки, під час якого вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої".

У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.