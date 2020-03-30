Прокурор Божко поскаржився Венедиктовій на Портнова

Прокурор офісу ГПУ Олександр Божко, якому Андрій Портнов погрожував насильством, звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової з клопотанням, у якому просить повідомити адвокату Портнову про підозру за статтями щодо втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ) та погрози насильством щодо такого працівника (ст. 345 ККУ)

Фото: rudenko.kiev.ua

Прокурор офісу ГПУ Олександр Божко, якому Андрій Портнов погрожував насильством, звернувся до генпрокурора Ірини Венедиктової з клопотанням, у якому просить повідомити адвокату Портнову про підозру за статтями щодо втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ) та погрози насильством щодо такого працівника (ст. 345 ККУ)

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Радіо Свобода.

За словами Божка, "необґрунтоване тривале непритягнення Портнова А.В до кримінальної відповідальності за вчинення вищезазначених незаконного впливу та погроз прокурору фактично нівелює поняття правової держави та створює у суспільстві уяву вседозволеності і безкарності".

Прокурор вважає, що у провадженні, в якому він вказаний як потерпілий, "наявні достатні докази для підозри адвоката Портнова А.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 343 і ч.1 ст. 345 Кримінального кодексу України, що відповідно до п.3 ч.1 ст 276 КПК України є обов'язковою підставою для повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень". І вказує, що "письмове повідомленні про підозру здійснюється серед інших, генеральним прокурором".

Також Божко підкреслює, що понад рік отримує погрози від Андрія Портнова: "З метою перешкодити виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням мною цих службових обов’язків починаючи з 22.03.19 по даний час на мій телефон (…) надійшли погрози, зокрема насильством, від Портнова А.В.".

Так, відповідно до клопотання, останнє повідомлення від Андрія Портнова він отримав 27 березня 2020 року – тобто, у день подання клопотання Венедіктовій: "Знову надійшло повідомлення з текстом: "П***р, ти сьогодні програв Верховний суд. Готуйся у в’язницю".

За словами Божка, Андрій Портнов в низці публікацій на своєму Telegram-каналі публічно підтвердив, що це він висловив вищезазначені погрози у WhatsApp. Крім того, прокурор у клопотанні зазначає, що в письмових поясненнях, які Портнов надав на початку лютого Кваліфіцкаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Київської області, він сам підтвердив, що вищевказана переписка здійснювалась ним особисто.

ДОВІДКА: 29 листопада 2019 року прокурор Олександр Божко подав скаргу на адвоката Андрія Портнова до Кваліфкомісії адвокатів Київської області, в якій просив позбавити останнього права займатися адвокатською діяльністю, в листопаді 2019-го. Однак 26 лютого 2020-го, Кваліфкомісія адвокатів відмовилася притягнути до відповідальності Андрія Портнова за погрози прокурору Олександру Божку. Водночас там зазначили, що дії Андрія Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.