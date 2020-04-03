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03 апреля 2020, 21:51 14

Драка в ресторане: Илье Киве вручили подозрение в совершении преступления

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03 апреля 2020, 21:51 14
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Народному депутату от фракции ОПЗЖ Илье Киве объявили подозрение в совершении преступления за нападение на посетителя ресторана в центре Киева
Фото: скриншот видео
Народному депутату от фракции ОПЗЖ Илье Киве объявили подозрение в совершении преступления за нападение на посетителя ресторана в центре Киева

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на руководителя одного из департаментов Офиса Генпрокурора Александра Панова, передает RegioNews.

"Сегодня народному депутату Илье Киви объявлено подозрение в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения", - сообщил Панов.

По его словам, Киву вызывали много раз на допросы для вручения подозрения, которые тот игнорировал. Прокуратуре пришлось обращаться в суд, однако судьи также не удовлетворили их требования.

Киве вручили подозрение только 3 апреля во время его визита в Офис Генпрокурора.

"Поскольку народный депутат отказался получить в руки любое сообщение, расписываться в сообщении о подозрении, ему объявили это сообщение под видеозапись", - сказал Панов.

Кива сказал журналистам, что подозрение ему вручили, когда он пришел в Офис генпрокурора узнать, когда Ирина Венедиктова подпишет подозрение Петру Порошенко и Сергею Стерненко.

"Он приобретает статус подозреваемого с момента сообщения ему о подозрении. Если лицо не хочет получать сам текст сообщения или расписываться в этом сообщении, это его право. Никто не нарушал его процессуальные права", - сказал Панов.

Напомним, 22 января в ресторане Mocco на Крещатике нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива напал на ветерана АТО Михаила Маймана, в результате чего произошла драка.

В тот же день генпрокурор Руслан Рябошапка возбудил уголовное дело по факту нанесения народным депутатом Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана.


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