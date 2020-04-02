СБУ обыскало "Евролаб", Пальчевский говорит, чтобы СБУ перестало врать
Об этом сообщает сайт СБУ, пишет RegioNews.
В частности, в материалах следствия говорится о умышленном сокрытии информации о выявленых положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.
1 апреля 2020 года на основании судебного постановления было проведено обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято важные для следствия документы и информацию.
В ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.
Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.
В свою очередь, Андрей Пальчевский на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором говорит, чтобы СБУ "перестала лгать".
Он рассказал, что "Евролаб" подозревают в сокрытии результатов тестов пяти человек, среди которых двое простых граждан (их позитивные результаты, по словам Пальчевского, были тут же сообщены соответствующим органам) и трех высокопоставленных чиновников – одного из депутатов, бывшего руководителя СБУ и бывшего руководителя Офиса президента. Последние трое вообще, по словам Пальчевского, отношения к лаборатории не имеют.
обращение к СБУ: прекратите врать!
обращение к СБУ: прекратите врать!Опубликовано Андрей Пальчевский Четверг, 2 апреля 2020 г.
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