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02 апреля 2020, 13:53 23

СБУ обыскало "Евролаб", Пальчевский говорит, чтобы СБУ перестало врать

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02 апреля 2020, 13:53 23
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Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами общества с ограниченной ответственностью "Евролаб" действий, которые направлены на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины
Фото: Бизнес.медиа
Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами общества с ограниченной ответственностью "Евролаб" действий, которые направлены на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины

Об этом сообщает сайт СБУ, пишет RegioNews.

В частности, в материалах следствия говорится о умышленном сокрытии информации о выявленых положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

1 апреля 2020 года на основании судебного постановления было проведено обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято важные для следствия документы и информацию.

В ближайшее время изъятые документы обработают с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

В свою очередь, Андрей Пальчевский на своей странице в Facebook обнародовал видео, на котором говорит, чтобы СБУ "перестала лгать".

Он рассказал, что "Евролаб" подозревают в сокрытии результатов тестов пяти человек, среди которых двое простых граждан (их позитивные результаты, по словам Пальчевского, были тут же сообщены соответствующим органам) и трех высокопоставленных чиновников – одного из депутатов, бывшего руководителя СБУ и бывшего руководителя Офиса президента. Последние трое вообще, по словам Пальчевского, отношения к лаборатории не имеют.

обращение к СБУ: прекратите врать!

обращение к СБУ: прекратите врать!

Опубликовано Андрей Пальчевский Четверг, 2 апреля 2020 г.


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