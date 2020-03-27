Трепак рассказал, что перед увольнением почти завершил расследование убийства Гандзюк
Об этом он рассказал изданию ZN.UA, передает RegioNews.
"Мы вплотную приблизились к ее полному раскрытию и установлению заказчиков. Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует", - сказал он.
Отмечается, что благодаря кураторству дела Трепаком произошло задержание и экстрадиция в Украину одного из главных подозреваемых Алексея Левина.
"Такое решение принял после того, как Генпрокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей. В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - которые осуществляют процессуальное руководство в "делах Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - говорит он.
По его словам, это также дело об убийстве Екатерины Гандзюк.
Он добавил, что перераспределение полномочий между заместителями Генерального прокурора означает фактическое отстранение от них в полном объеме.
"Таким образом меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда в ней мы вышли на финишную прямую", - отметил Трепак.
Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
- 20:05 27 марта Трепак рассказал, что перед увольнением почти завершил расследование убийства Гандзюк
- 19:22 27 марта В ОБСЕ раскрыли детали последнего заседания в Минске
- 19:08 27 марта На Донбассе боевики совершили пять обстрелов позиций ОС
- 19:00 27 марта В Ивано-Франковске зафиксировали еще 10 случаев COVID-19
- 18:51 27 марта Мирная жительница ранена под обстрелом боевиков в Донецкой области
- 18:48 27 марта Дело главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна расследовать еще полгода
- 18:33 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 14:00 20 марта Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
- 18:23 27 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)