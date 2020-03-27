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27 марта 2020, 20:05 1

Трепак рассказал, что перед увольнением почти завершил расследование убийства Гандзюк

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27 марта 2020, 20:05 1
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Виктор Трепак, который 27 марта подал в отставку с должности заместителя Генерального прокурора из-за отстранения его Ириной Венедиктовой от всех дел, заявил, что вплотную приблизился к полному раскрытию дела Екатерины Гандзюк
Фото: Facebook
Виктор Трепак, который 27 марта подал в отставку с должности заместителя Генерального прокурора из-за отстранения его Ириной Венедиктовой от всех дел, заявил, что вплотную приблизился к полному раскрытию дела Екатерины Гандзюк

Об этом он рассказал изданию ZN.UA, передает RegioNews.

"Мы вплотную приблизились к ее полному раскрытию и установлению заказчиков. Но создается впечатление, что настоящий результат отдельных лиц не интересует", - сказал он.

Отмечается, что благодаря кураторству дела Трепаком произошло задержание и экстрадиция в Украину одного из главных подозреваемых Алексея Левина.

"Такое решение принял после того, как Генпрокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей. В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - которые осуществляют процессуальное руководство в "делах Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - говорит он.

По его словам, это также дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

Он добавил, что перераспределение полномочий между заместителями Генерального прокурора означает фактическое отстранение от них в полном объеме.

"Таким образом меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сих пор. Причем мое фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда в ней мы вышли на финишную прямую", - отметил Трепак.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.


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