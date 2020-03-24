Зеленський затвердив нову генпрокурорку у склад РНБО

Володимир Зеленський затвердив новопризначену очільницю Офісу Генерального прокурора у складі Ради національної безпеки й оборони України

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський затвердив новопризначену очільницю Офісу Генерального прокурора у складі Ради національної безпеки й оборони України

Відповідний указ №107/2020 опублікований на сайті Президента, передає RegioNews.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну — генерального прокурора", - зазначається в документі.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генпрокурора.

Пізніше Володимир Зеленський вніс пропозицію про призначення Ірини Венедиктової главою Офісу генпрокурора.

Під час свого виступу у Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.