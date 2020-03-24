Генпрокурор скасувала наказ про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва

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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва

Як передає RegioNews, про це "Українській правді" розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, Ірина Венедіктова, зокрема, скасувала наказ свого номінального попередника т.в.о генпрокурора Віктора Чумака від 6 березня про призначення Юлдашева прокурором Києва.

Сам Сергій Юлдашев повідомив, що буде оскаржувати рішення Венедіктової.

ДОВІДКА: 4 березня 2020 року генпрокурор Руслан Рябошапка призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.

У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

6 березня Віктор Чумак, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором.