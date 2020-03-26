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26 березня 2020, 13:53

Ексробітник МВС з Дніпропетровської області "зливав" інформацію російській розвідці – СБУ

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26 березня 2020, 13:53
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Контррозвідники Служби безпеки України у Дніпропетровській області викрили діяльність агента російських спецслужб - колишнього працівника МВС України
Фото: Служба безпеки України
Контррозвідники Служби безпеки України у Дніпропетровській області викрили діяльність агента російських спецслужб - колишнього працівника МВС України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Спецслужба вияснила, що мешканець Дніпра, колишній працівник МВС, коли перебував у Росії, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ. За завданням кураторів він мав збирати відомості про кількість, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів в Дніпропетровській області.

Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і правоохоронців у Дніпропетровській області, які брали участь в операції Об’єднаних сил. Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.

Під час обшуків у помешканні зловмисника, як повідомляє СБУ, знайдені докази протиправної діяльності. Наразі агенту повідомили про підозру у держзраді. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.


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