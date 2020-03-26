Депутатам Київради поміряли температуру і видали маски та рукавички
Про це пише RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію пленарного засідання.
Повідомляється, що в ході засідання депутати планують прийняти рішення по боротьбі із поширенням коронавірусу та скоригувати бюджет Києва для захисту малозабезпечених груп населення.
Перед початком засідання усім 92 депутатам поміряли температуру та надали засоби індивідуального захисту.
"Місто зробило низку обмежень, встановлено режим надзвичайної ситуації, громадський транспорт перевозить тільки тих осіб, які безпосередньо відповідають за життєдіяльність міста", - сказав секретар Київради Володимир Прокопів.
За його словами, всім депутатами видали маски та рукавиці і поміряли температуру, а сесійну залу повністю продезінфікували.
У зв'язку із заходами по боротьбі із поширенням коронавірусу, на засіданні відсутні ЗМІ та представники громадськості.
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