Поки лікарні закуповують маски та ліки для боротьби з коронавірусом, бюджетна комісія Київради розглянула запити нардепів на виділення коштів для придбання пасхальних кексів

Фото: ЧЕСНО

Поки лікарні закуповують маски та ліки для боротьби з коронавірусом, бюджетна комісія Київради розглянула запити нардепів на виділення коштів для придбання пасхальних кексів

Про це йдеться у повідомленні руху ЧЕСНО, пише RegioNews.

Бюджетна комісія Київради протягом 5 хвилин погодила 17 проєктів розпоряджень про виділення коштів на здійснення депутатської діяльності на суму понад 7,8 млн грн. З них майже 400 тисяч – на великодні кекси. Сьогодні це рішення має розглянути Київрада.

Розпорядниками коштів визначені громадські організації, які обслуговують депутатські приймальні.

Так, депутатка від БПП "Солідарність" Вікторія Муха на великодні пасочки просить з міського бюджету майже 105 тисяч грн. У коментарі ЧЕСНО Муха запевнила, що не має наміру брендувати паски своїм іменем або назвою політичної сили.

"Це замовлялося до ситуації з карантином. Тому на сьогодні, коли все змінюється дуже швидко, ми ще будемо вивчати, чи буде змога поширити кекси серед малозабезпечених жителів чи ні. Ви знаєте, є служби, які надають адресну допомогу малозабезпеченим категоріям і в умовах карантину…” – сказала депутатка.

Депутат від БПП "Солідарність” Сергій Артеменко пригостить пасхальними кексами дві громадські організації на понад 57 тисяч грн.

Його колега з фракції, депутат від Виноградаря Вадим Сторожук замовив пасочок майже на 57 тис. грн. Він зауважив, що громадські організації, які звернулися до нього по великодні кекси, самі продумають логістику доставки.

Майже на 50 тисяч грн замовив пасочок для організації ветеранів Оболонського району "батьківщинівець” Володимир Старовойт.

Коли ЧЕСНО поцікавився в депутата, як він планує під час карантину роздавати паски та чи буде їх брендувати, Володимир Старовойт замислився й пообіцяв відповісти пізніше. За 5 хвилин перетелефонував його помічник і запевнив, що пасочки не матимуть партійного брендування, а під час їх розповсюдження карантин порушувати не будуть і жодних масових скупчень людей не допустять.

На аналогічну суму для Дніпровського району замовив пасочок депутат від БПП "Солідарність” Тарас Криворучко.

Рівно на 45 тисяч грн для центру соцобслуговування в Шевченківському районі замовила пасок "батьківщинівка” Олена Антонова. Вона зазначила, що робила замовлення 2 місяці тому, коли про карантин ще нічого не було відомо.

"Зараз думаю про те, як їх роздавати. Тому що мій запит був ще 2 місяці тому. Ніхто не знав, що у країні та світі станеться така ситуація. Зараз ми думаємо, як це зробити. І, може, через терцентри зробимо індивідуальну доставку й кожному адресно завеземо”, – прокоментувала депутатка.

На уточнювальне запитання, чи буде на пасочках брендування політичної сили або її власне прізвище, Антонова не відповіла. "Я не коментую це. Побачите”, – резюмувала вона.

"Батьківщинівець” зі Святошина Денис Москаль, який був помічений у піарі на День Святого Миколая, цього разу замовив великодніх кексів на 22 тисяч грн.

Вадим Васильчук, член "Київської команди”, представники якої публічно засуджували бюджетну "гречку”, теж замовив пасочки на 9 тисяч грн.

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