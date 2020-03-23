У "Слузі народу" публічно виступили проти мінських домовленостей Єрмака
Як передає RegioNews, про це вона написала у своїй статті для "Європейської правди".
За її словами, нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Росію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України.
"Якщо Україна погодиться вести переговори не з доведеною учасницею збройного конфлікту (Росією), а тільки з учасниками неміжнародного конфлікту (де-юре громадянами України, що зрадили Батьківщину…), це означатиме де-факто нашу відмову від претензій до Росії", - пише вона.
Іншими ризиками створення нового органу з учасниками від ОРДЛО, на думку депутатки, є знищення позиції України у міжнародних судах, скасування санкцій проти Росії і заперечення досягнень України у боротьбі за правду про агресію РФ.
"На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише "попередньо погоджене" Україною. Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці – уникнути величезної помилки", - пише Ясько.
Зазначимо, авторка у своєму тексті оминає згадку прізвища глави ОПУ і кілька разів наголошує, що позиція тих, хто проти нових домовленостей, спрямована на підтримку програми Зеленського.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.
Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.
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