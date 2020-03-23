Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду

Парламенту України пропонують визнати незаконним рішення про створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Парламенту України пропонують визнати незаконним рішення про створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідний проект постанови №3229 "Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в Мінську, Республіка Білорусь".

Згідно статусу документа, він опрацьовується в комітеті.

"Вважати, що документи, узгоджені і підписані 11 березня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи, в р. Мінськ, Республіка Білорусь, зокрема, проект Рішення про створення Консультативної ради (робочої групи), прямо суперечать Конституції України, Закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" та національним інтересам України", - йдеться в тексті постанови.

Також пропонується вважати неприпустимим подальше підписання представниками України рішення про створення або на підставі Консультативної ради (робочої групи), як це передбачено пунктом 4 протоколу засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

"Надалі вести переговори з мирного врегулювання безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації як держави, що вчинила збройну агресію проти України, з обов'язковим залученням інших суб'єктів міжнародного права. Визначити, що передумовою прийняття будь-яких кроків щодо мирного врегулювання повинно бути беззастережне довготривале припинення вогню", - наголошується в проекті.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.