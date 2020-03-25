Ермак не подал декларацию о доходах: суд уже открыл дело

Окружной административный суд Киева открыл дело против председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака по факту непредставления декларации о доходах

Фото: Эльдар Сарахман

Окружной административный суд Киева открыл дело против председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака по факту непредставления декларации о доходах

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что в суд поступил иск Народного депутата Украины Антона Полякова к Председателю НАПК Александру Новикову.

Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание Президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком декларации о доходах за 2019 год, которую тот не подал, будучи кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины.

Еще одним требованием иска является признать такое бездействие главы НАПК противоправным.

В сообщении пресс-службы говорится, что по иску Народного депутата Окружной административный суд города Киева открыл производство.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.

22 марта сообщалось, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс. 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака русской ловушкой.