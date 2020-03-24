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24 березня 2020, 11:14 3

Раду хочуть зібрати на позачергове засідання у четвер - ЗМІ

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24 березня 2020, 11:14 3
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Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає
Фото: 112.ua
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще немає

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на співрозмовників "Української правди" у фракції "Слуги народу".

"Остаточного рішення немає. У депутатських чатах переписуються, що скоріш за все засідання відбудеться 26 березня", - заявив один із заступників голови фракції.

Також ще двоє нардепів з фракції підтвердили, що позачергове засідання хочуть скликати на четвер, але може не вистачити депутатів.

"Так, планують на 26-те. Але зараз ведуть перепис депутатів у чатах. Багато хто каже, що не приїде", - сказав один з нардепів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.


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