Раду хочуть зібрати на позачергове засідання у четвер - ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на співрозмовників "Української правди" у фракції "Слуги народу".
"Остаточного рішення немає. У депутатських чатах переписуються, що скоріш за все засідання відбудеться 26 березня", - заявив один із заступників голови фракції.
Також ще двоє нардепів з фракції підтвердили, що позачергове засідання хочуть скликати на четвер, але може не вистачити депутатів.
"Так, планують на 26-те. Але зараз ведуть перепис депутатів у чатах. Багато хто каже, що не приїде", - сказав один з нардепів.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 березня Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.
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