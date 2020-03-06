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06 березня 2020, 10:50 1

Кличко, Філатов і Кернес лідирують в рейтингу міських голів

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06 березня 2020, 10:50 1
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У п'ятірці "відмінників" також Андрій Садовий та Юрій Вілкул
Фото: Кореспондент
У п'ятірці "відмінників" також Андрій Садовий та Юрій Вілкул

Рейтинг, на основі експертних оцінок, склали журналісти видання Корреспондент, пише RegioNews.

При розрахунку рейтингу розглядали дві категорії показників.

Перша категорія - це політична складова, яку 14 експертів оцінювали за такими напрямками:
- наявність підтримки міською радою;
- конструктивні відносини з центральною виконавчою владою;
- наявність групи підтримки в парламенті;
- конструктивні відносини з головою облдержадміністрації (так, це взаємопов'язано з другим пунктом, але багато голів ОДА мають свою точку зору, досить згадати спроби позбавити міського голову столиці повноважень глави міськдержадміністрації);
- медійність як загальнонаціональної фігури, тобто наскільки він відомий не тільки в регіоні, але і як самостійна політична величина.

Друга група показників стосувалася оцінки економічної частини впливовості:
- сума доходів міського бюджету (тут і далі - в розрахунку на душу населення);
- сума офіційних трансфертів як з центрального, так і з обласного бюджетів;
- розмір бюджету громадських ініціатив;
- доходи від податку на прибуток підприємств комунальної форми власності;
- доходи від податку на майно.

Економічний і політологічний компоненти враховували з питомою вагою 0,6 і 0,4. На виході отримували рейтинговий коефіцієнт. Відповідно до рейтингових коефіцієнтів і формувався рейтинг.

Як і роком раніше, перше місце - за Києвом, друге - за Дніпром, тобто Віталій Кличко і Борис Філатов утримують свої позиції.

Зберіг третє місце мер Харкова Геннадій Кернес. Андрій Садовий перемістився з 11-го на четверте місце.

Юрій Вілкул (Кривий Ріг) змінив четверте місце на п'яте.


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