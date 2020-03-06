Кличко, Філатов і Кернес лідирують в рейтингу міських голів

У п'ятірці "відмінників" також Андрій Садовий та Юрій Вілкул

Фото: Кореспондент

У п'ятірці "відмінників" також Андрій Садовий та Юрій Вілкул

Рейтинг, на основі експертних оцінок, склали журналісти видання Корреспондент, пише RegioNews.

При розрахунку рейтингу розглядали дві категорії показників.

Перша категорія - це політична складова, яку 14 експертів оцінювали за такими напрямками:

- наявність підтримки міською радою;

- конструктивні відносини з центральною виконавчою владою;

- наявність групи підтримки в парламенті;

- конструктивні відносини з головою облдержадміністрації (так, це взаємопов'язано з другим пунктом, але багато голів ОДА мають свою точку зору, досить згадати спроби позбавити міського голову столиці повноважень глави міськдержадміністрації);

- медійність як загальнонаціональної фігури, тобто наскільки він відомий не тільки в регіоні, але і як самостійна політична величина.

Друга група показників стосувалася оцінки економічної частини впливовості:

- сума доходів міського бюджету (тут і далі - в розрахунку на душу населення);

- сума офіційних трансфертів як з центрального, так і з обласного бюджетів;

- розмір бюджету громадських ініціатив;

- доходи від податку на прибуток підприємств комунальної форми власності;

- доходи від податку на майно.

Економічний і політологічний компоненти враховували з питомою вагою 0,6 і 0,4. На виході отримували рейтинговий коефіцієнт. Відповідно до рейтингових коефіцієнтів і формувався рейтинг.

Як і роком раніше, перше місце - за Києвом, друге - за Дніпром, тобто Віталій Кличко і Борис Філатов утримують свої позиції.

Зберіг третє місце мер Харкова Геннадій Кернес. Андрій Садовий перемістився з 11-го на четверте місце.

Юрій Вілкул (Кривий Ріг) змінив четверте місце на п'яте.