Кличко, Філатов і Кернес лідирують в рейтингу міських голів
Рейтинг, на основі експертних оцінок, склали журналісти видання Корреспондент, пише RegioNews.
При розрахунку рейтингу розглядали дві категорії показників.
Перша категорія - це політична складова, яку 14 експертів оцінювали за такими напрямками:
- наявність підтримки міською радою;
- конструктивні відносини з центральною виконавчою владою;
- наявність групи підтримки в парламенті;
- конструктивні відносини з головою облдержадміністрації (так, це взаємопов'язано з другим пунктом, але багато голів ОДА мають свою точку зору, досить згадати спроби позбавити міського голову столиці повноважень глави міськдержадміністрації);
- медійність як загальнонаціональної фігури, тобто наскільки він відомий не тільки в регіоні, але і як самостійна політична величина.
Друга група показників стосувалася оцінки економічної частини впливовості:
- сума доходів міського бюджету (тут і далі - в розрахунку на душу населення);
- сума офіційних трансфертів як з центрального, так і з обласного бюджетів;
- розмір бюджету громадських ініціатив;
- доходи від податку на прибуток підприємств комунальної форми власності;
- доходи від податку на майно.
Економічний і політологічний компоненти враховували з питомою вагою 0,6 і 0,4. На виході отримували рейтинговий коефіцієнт. Відповідно до рейтингових коефіцієнтів і формувався рейтинг.
Як і роком раніше, перше місце - за Києвом, друге - за Дніпром, тобто Віталій Кличко і Борис Філатов утримують свої позиції.
Зберіг третє місце мер Харкова Геннадій Кернес. Андрій Садовий перемістився з 11-го на четверте місце.
Юрій Вілкул (Кривий Ріг) змінив четверте місце на п'яте.
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