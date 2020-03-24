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24 марта 2020, 14:57 7

Рейтинг губернаторов в Украине возглавил Виталий Кличко

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24 марта 2020, 14:57 7
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В тройке лучших губернаторов также Алексей Чернышов и Александр Бондаренко, "рулящие" Киевщиной и Днепропетровщиной. В аутсайдерах – головы Черниговской, Запорожской и Сумской ОГА
Фото: Shutterstock
В тройке лучших губернаторов также Алексей Чернышов и Александр Бондаренко, "рулящие" Киевщиной и Днепропетровщиной. В аутсайдерах – головы Черниговской, Запорожской и Сумской ОГА

Издание "Деловая столица" опубликовало ежегодный рейтинг председателей облгосадминистраций на основе показателей экономического роста и социального благополучия регионов, пишет RegioNews.

По итогам года на первую строку поднялся глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко.

Второе после Киева место в рейтинге заняла Киевщина. С 9 июля по 28 октября 2019 г. Киевскую ОГА возглавлял Михаил Бно-Айриян, затем его сменил Алексей Чернышов, который 11 марта 2020 г. получил пост премьер-министра, после чего и.о главы ОГА стал Василий Володин.

Третью строку рейтинга занял Александр Бондаренко, возглавляющий Днепропетровскую ОГА с 13 сентября 2019 г.

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:
4. Владислав Скальский (Винницкая ОГА)
5. Максим Козицкий (Львовская ОГА)
6. Александр Стадник (Николаевская ОГА)
7. Олег Синегубов (Полтавская ОГА)
8. Максим Куцый (Одесская ОГА)
9. Юрий Погуляйко (Волынская ОГА)
10. Алексей Кучер (Харьковская ОГА)
11. Виталий Коваль (Ровенская ОГА)
12. Роман Боднар (Черкасская ОГА)
13. Дмитрий Габинет (Хмельницкая ОГА)
14. Игорь Сопель (до 18 марта 202 года глава Тернопольской ОГА)
15. Сергей Осачук (Черновицкая ОГА)
16. Денис Шмыгаль и Виталий Федорив (Ивано-Франковская ОГА)
17. Андрей Балонь (Кировоградская ОГА)
18. Юрий Гусев (Херсонская ОГА)
19. Алексей Гетманенко (Закарпатская ОГА)
20. Виталий Бунечко (Житомирская ОГА)
21. Андрей Прокопенко (Черниговская ОГА)
22. Виталий Туринок (Запорожская ОГА)
23. Ирина Купрейчик (и.о. главы Сумской ОГА до 11 марта 2020 года)


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