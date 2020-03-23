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23 марта 2020, 12:12 12

Стратегия Ермака по ОРДЛО: Раде предлагают признать незаконным решение о Консультативном совете

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23 марта 2020, 12:12 12
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Парламенту Украины предлагают признать незаконным решение о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО
Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Парламенту Украины предлагают признать незаконным решение о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующий проект постановления №3229 "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в Минске, Республика Беларусь".

Согласно статусу документа, он обрабатывается в комитете.

"Считать что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы, в г. Минск, Республика Беларусь, в частности, проект Решения об учреждении Консультативного совета (рабочей группы), прямо противоречат Конституции Украины, Закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и национальным интересам Украины", - говорится в тексте постановления.

Также предлагается считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или основании Консультативного совета (рабочей группы), как это предусмотрено пунктом 4 протокола заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

"В дальнейшем вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с обязательным привлечением других субъектов международного права. Определить, что предпосылкой принятия каких-либо шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долговременное прекращение огня", - отмечается в проекте.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.


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