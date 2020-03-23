Стратегия Ермака по ОРДЛО: Раде предлагают признать незаконным решение о Консультативном совете
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на соответствующий проект постановления №3229 "О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года в Минске, Республика Беларусь".
Согласно статусу документа, он обрабатывается в комитете.
"Считать что документы, согласованные и подписанные 11 марта 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы, в г. Минск, Республика Беларусь, в частности, проект Решения об учреждении Консультативного совета (рабочей группы), прямо противоречат Конституции Украины, Закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и национальным интересам Украины", - говорится в тексте постановления.
Также предлагается считать недопустимым дальнейшее подписание представителями Украины любого решения о создании или основании Консультативного совета (рабочей группы), как это предусмотрено пунктом 4 протокола заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.
"В дальнейшем вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями Российской Федерации как государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с обязательным привлечением других субъектов международного права. Определить, что предпосылкой принятия каких-либо шагов по мирному урегулированию должно быть безоговорочное долговременное прекращение огня", - отмечается в проекте.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
- 16:01 23 марта В Запорожской области разоблачили наркоторговцев
- 15:57 23 марта Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:18 23 марта Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 15:05 23 марта В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
- 14:52 23 марта Глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку - источники
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ