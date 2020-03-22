Элитный автомобиль Андрея Ермака: реакция соцсетей
Согласно декларации о доходах, которую он подал 14 февраля, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.
Тем временем украинцы в соцсетях обсуждают и высмеивают приобретенную незадолго до карантина элитную машину руководителя Офиса президента.
Відомий волонтер та очільник фонду "Повернися живим” Віталій Дейнега повідомив, скільки на цю суму можна купити ПЛР тест-систем для виявлення коронавірусу.
Украинский журналист Юрий Бутусов задает вопрос: "Что же означает, когда второй по влиянию государственный служащий страны делает такие покупки в разгар эпидемии и экономического кризиса, в то время как президент собирает бизнес и просит скинуться на закупку элементарных медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как парламент забирает доходы местных бюджетов, потому что налоговая система парализована, и нет денег на элементарные средства защиты граждан?"
Можно ли утверждать, что #Ермак продает Украину, и покуапет элитные автомобили https://t.co/NeTq7xA7t6— Stah Rozsoha (@ElturS) March 21, 2020
Напомним, 22 марта сообщалось, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс. 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.
В общем Руководитель Офиса Президента потратил на покупку авто 3 млн 203 тыс. 393 грн. Он дополнительно потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.
Как свидетельствует декларация Ермака, предоставленная 14 февраля, в 2019 году он получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.
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