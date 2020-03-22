18:33  22 марта
Минздрав: в Украину доставят тесты для выявления коронавируса
18:17  22 марта
Зеленский может ввести чрезвычайную ситуацию по всей Украине
16:40  22 марта
Элитный автомобиль Андрея Ермака: реакция соцсетей
UA | RU
UA | RU
22 марта 2020, 16:40 48

Элитный автомобиль Андрея Ермака: реакция соцсетей

Читайте також
українською мовою
22 марта 2020, 16:40 48
Читайте також українською мовою
22 марта стало известно, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак купил элитный автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за более чем 3 млн гривен
Фото: Facebook
22 марта стало известно, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак купил элитный автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за более чем 3 млн гривен

Согласно декларации о доходах, которую он подал 14 февраля, Ермак в 2019 году получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.

Тем временем украинцы в соцсетях обсуждают и высмеивают приобретенную незадолго до карантина элитную машину руководителя Офиса президента.

Відомий волонтер та очільник фонду "Повернися живим” Віталій Дейнега повідомив, скільки на цю суму можна купити ПЛР тест-систем для виявлення коронавірусу.

Украинский журналист Юрий Бутусов задает вопрос: "Что же означает, когда второй по влиянию государственный служащий страны делает такие покупки в разгар эпидемии и экономического кризиса, в то время как президент собирает бизнес и просит скинуться на закупку элементарных медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, в то время как парламент забирает доходы местных бюджетов, потому что налоговая система парализована, и нет денег на элементарные средства защиты граждан?"

Напомним, 22 марта сообщалось, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел за 2 млн 972 тыс. 776 грн автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

В общем Руководитель Офиса Президента потратил на покупку авто 3 млн 203 тыс. 393 грн. Он дополнительно потратил на "оплату услуг" 106 тыс. 752 грн, и на оплату сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили - 123 тыс. 865 грн.

Как свидетельствует декларация Ермака, предоставленная 14 февраля, в 2019 году он получил 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.


Андрей Ермак Офис президента соцсети
Глава ОП Ермак купил автомобиль Mercedes-Benz за 3 млн грн
22 марта 2020, 10:55
Зеленский уволил "слугу"-противника Ермака и Сивохо
20 марта 2020, 15:46
Кричал и переходил на личности: "слуги" рассказали детали встречи с Ермаком
18 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
22 марта 2020, 12:05
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Что происходит в Харькове: хроники украинского карантина
21 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »