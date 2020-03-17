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17 березня 2020, 19:08 5

Шмигаль: одним із наших пріоритетів є проведення ефективної приватизації

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17 березня 2020, 19:08 5
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" наголосив, що проведення ефективної приватизації є одним із пріоритетів роботи Уряду
Фото: facebook
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" наголосив, що проведення ефективної приватизації є одним із пріоритетів роботи Уряду

Про це повідомляється в Telegram-каналі Прем'єр-міністра, передає RegioNews.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорили плани нового Уряду та роботу в умовах складної ситуації у світі, яку спричинив коронавірус.

"Зі свого боку я запевнив, що попри нелегкі виклики, наша команда має намір і надалі проводити розпочаті реформи та продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Ми рішуче налаштовані підвищити енергоефективність і будувати діалог з інвесторами", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що посли країн "Великої сімки" висловили підтримку Україні та готовність до подальшої співпраці.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд України налаштований на продовження співробітництва із Міжнародним валютним фондом.

У Міжнародному валютному фонді позитивно оцінюють готовність нового Кабінету Міністрів України продовжувати реформи і заявляють про продовження співпраці з українським урядом.


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