Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Фото: facebook/Ігор Сопель

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Про це повідомляє RegioNews, посиаючись на указ президента від 18 березня.

"Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Зазначимо, при цьому на сайті гаранта поки немає указу про призначення наступника Сопеля.

Як відомо, Ігор Сопель був призначений на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації 31 жовтня 2019 року. Попередня посада - керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес".

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Нагадаємо, в ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку.

18 лютого в Тернопільській області відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих з Китаю українців на території області.

19 лютого, в Тернополі на засіданні сесії обласної ради розглядали питання розміщення на території області евакуйованих з Китаю.