Кабмін підібрав нового голову Тернопільської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша

Фото: rohatyn.if.gov.ua

Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Володимир Труша, який працював зі Шмигалем в Івано-Франківській області головою Рогатинської РДА", - написав він.

Зазначимо, раніше Труш обіймав посаду голови Рогатинської районної держадміністрації.

Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Раніше в ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку.

18 лютого в Тернопільській області відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих з Китаю українців на території області.

19 лютого, в Тернополі на засіданні сесії обласної ради розглядали питання розміщення на території області евакуйованих з Китаю.