Кабмін підібрав нового голову Тернопільської ОДА
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
"Головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Володимир Труша, який працював зі Шмигалем в Івано-Франківській області головою Рогатинської РДА", - написав він.
Зазначимо, раніше Труш обіймав посаду голови Рогатинської районної держадміністрації.
Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Раніше в ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку.
18 лютого в Тернопільській області відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих з Китаю українців на території області.
19 лютого, в Тернополі на засіданні сесії обласної ради розглядали питання розміщення на території області евакуйованих з Китаю.
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