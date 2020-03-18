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18 березня 2020, 14:04 11

Кабмін підібрав нового голову Тернопільської ОДА

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18 березня 2020, 14:04 11
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Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша
Фото: rohatyn.if.gov.ua
Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Володимир Труша, який працював зі Шмигалем в Івано-Франківській області головою Рогатинської РДА", - написав він.

Зазначимо, раніше Труш обіймав посаду голови Рогатинської районної держадміністрації.

Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Раніше в ОП вже підшукували заміну голові Тернопільської ОДА Ігору Сопелю, а протести проти поселення в карантин евакуйованих з Китаю українців просто прискорили його відставку.

18 лютого в Тернопільській області відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих з Китаю українців на території області.

19 лютого, в Тернополі на засіданні сесії обласної ради розглядали питання розміщення на території області евакуйованих з Китаю.


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