Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации

Фото: facebook/Ігор Сопель

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации

Об этом сообщает RegioNews, посиаючись на указ президента от 18 марта.

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Отметим, при этом на сайте гаранта пока нет указа о назначении преемника Сопеля.

Как известно, Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 31 октября 2019. Предыдущая должность - руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".

Полное досье Игоря Сопеля читайте здесь.

Напомним, в ОП уже подыскивали замену главе Тернопольской ОГА Игорю Сопелю, а протесты против поселения в карантин эвакуированных из Китая украинцев просто ускорили его отставку.

18 февраля в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.

19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассматривали вопрос размещения на территории области эвакуированных из Китая.