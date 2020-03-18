Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА
Об этом сообщает RegioNews, посиаючись на указ президента от 18 марта.
"Освободить Сопеля Игоря Михайловича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Отметим, при этом на сайте гаранта пока нет указа о назначении преемника Сопеля.
Как известно, Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 31 октября 2019. Предыдущая должность - руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес".
Полное досье Игоря Сопеля читайте здесь.
Напомним, в ОП уже подыскивали замену главе Тернопольской ОГА Игорю Сопелю, а протесты против поселения в карантин эвакуированных из Китая украинцев просто ускорили его отставку.
18 февраля в Тернопольской области происходили массовые протесты, чтобы не допустить поселения эвакуированных из Китая украинцев на территории области.
19 февраля, в Тернополе на заседании сессии областного совета рассматривали вопрос размещения на территории области эвакуированных из Китая.
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