08:00  19 лютого
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
08:27  19 лютого
США звинуватили Росію у зриві Мінських угод в Радбезі ООН
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 09:32 8

Тернопільська облрада розгляне питання про напруження через евакуацію із Китаю

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 09:32 8
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 19 лютого, у Тернополі під час засідання сесії обласної ради розглянуть питання розміщення на території області приблизно 100 осіб, евакуйованих із Китаю
Фото із сайту terminovo
Сьогодні, 19 лютого, у Тернополі під час засідання сесії обласної ради розглянуть питання розміщення на території області приблизно 100 осіб, евакуйованих із Китаю

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську облраду, українців, які прибули з Китаю, планують розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори".

Учора, 18 лютого, голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення ХІІІ сесії обласної ради. Засідання відбудеться сьогодні об 11 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської облради на вимогу представників різних депутатських франкцій.

Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій, на розгляд сесії винесуть питання про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію стосовно намірів Уряду України розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

Про необхідність провести сесію повідомляв на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Тернопільської ОР Василь Деревляний.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв’язку з евакуацією з Китаю громадян України в нашу область в непристосований приватний санаторій "Медобори", фракції Тернопільської обласної ради звернулися до голови ОР з вимогою про невідкладне скликання сесії для обговорення вкрай важливої і небезпечної для жителів області та Західної України ситуації в цілому", - йдеться в дописі.

За інформацією заступника, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель та власник санаторію "Медобори" дали згоду на прийняття евакуйованих людей.

"17 лютого Державна авіаційна служба в телефонному режимі зверталася до керівництва аеропорту про можливість прийняття літака з евакуйованими, на що отримала обґрунтовану відмову. Також є неперевірена інформація про пошук приміщення для поселення 300-500 нацгвардійців на території області.
Спільно разом маємо захистити громаду області", - наголошує Деревляний.

У соціальних мережах жителі області закликають виходити на протести, вести цілодобове чергування, створити блок-пости та перекривати дороги.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих із Китаю українців на території області.


тернопіль сесія
На Тернопільщині отруїлося 17 студентів
19 лютого 2020, 09:16
На Тернопільщині масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю
18 лютого 2020, 10:32
У Тернополі 30% витрат на харчування у дитсадках покриє міський бюджет
17 лютого 2020, 18:13
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Денис Казанський
Іра Дідич
Антон Булгаков
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Синєгубов Олег Васильович
Голова Полтавської обласної державної адміністрації
Всі досьє »