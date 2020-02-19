Тернопільська облрада розгляне питання про напруження через евакуацію із Китаю

Сьогодні, 19 лютого, у Тернополі під час засідання сесії обласної ради розглянуть питання розміщення на території області приблизно 100 осіб, евакуйованих із Китаю

Фото із сайту terminovo

Сьогодні, 19 лютого, у Тернополі під час засідання сесії обласної ради розглянуть питання розміщення на території області приблизно 100 осіб, евакуйованих із Китаю

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську облраду, українців, які прибули з Китаю, планують розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори".

Учора, 18 лютого, голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення ХІІІ сесії обласної ради. Засідання відбудеться сьогодні об 11 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської облради на вимогу представників різних депутатських франкцій.

Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій, на розгляд сесії винесуть питання про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію стосовно намірів Уряду України розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

Про необхідність провести сесію повідомляв на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Тернопільської ОР Василь Деревляний.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв’язку з евакуацією з Китаю громадян України в нашу область в непристосований приватний санаторій "Медобори", фракції Тернопільської обласної ради звернулися до голови ОР з вимогою про невідкладне скликання сесії для обговорення вкрай важливої і небезпечної для жителів області та Західної України ситуації в цілому", - йдеться в дописі.

За інформацією заступника, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель та власник санаторію "Медобори" дали згоду на прийняття евакуйованих людей.

"17 лютого Державна авіаційна служба в телефонному режимі зверталася до керівництва аеропорту про можливість прийняття літака з евакуйованими, на що отримала обґрунтовану відмову. Також є неперевірена інформація про пошук приміщення для поселення 300-500 нацгвардійців на території області.

Спільно разом маємо захистити громаду області", - наголошує Деревляний.

У соціальних мережах жителі області закликають виходити на протести, вести цілодобове чергування, створити блок-пости та перекривати дороги.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих із Китаю українців на території області.