Тернопільська облрада розгляне питання про напруження через евакуацію із Китаю
Як повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську облраду, українців, які прибули з Китаю, планують розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори".
Учора, 18 лютого, голова обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження щодо проведення ХІІІ сесії обласної ради. Засідання відбудеться сьогодні об 11 годині в приміщенні конференцзали Тернопільської облради на вимогу представників різних депутатських франкцій.
Враховуючи пропозицію уповноважених представників депутатських фракцій, на розгляд сесії винесуть питання про напружену ситуацію, що складається в Тернопільській області через інформацію стосовно намірів Уряду України розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю.
Про необхідність провести сесію повідомляв на своїй сторінці у facebook перший заступник голови Тернопільської ОР Василь Деревляний.
"Враховуючи ситуацію, яка склалася у зв’язку з евакуацією з Китаю громадян України в нашу область в непристосований приватний санаторій "Медобори", фракції Тернопільської обласної ради звернулися до голови ОР з вимогою про невідкладне скликання сесії для обговорення вкрай важливої і небезпечної для жителів області та Західної України ситуації в цілому", - йдеться в дописі.
За інформацією заступника, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель та власник санаторію "Медобори" дали згоду на прийняття евакуйованих людей.
"17 лютого Державна авіаційна служба в телефонному режимі зверталася до керівництва аеропорту про можливість прийняття літака з евакуйованими, на що отримала обґрунтовану відмову. Також є неперевірена інформація про пошук приміщення для поселення 300-500 нацгвардійців на території області.
Спільно разом маємо захистити громаду області", - наголошує Деревляний.
У соціальних мережах жителі області закликають виходити на протести, вести цілодобове чергування, створити блок-пости та перекривати дороги.
Нагадаємо, учора на Тернопільщині відбувалися масові протести, щоб не допустити поселення евакуйованих із Китаю українців на території області.
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