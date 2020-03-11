Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ - Шмигаль

Уряд України налаштований на продовження співробітництва із Міжнародним валютним фондом

Фото: kmu.gov.ua

Уряд України налаштований на продовження співробітництва із Міжнародним валютним фондом

Як повідомили RegioNews у пресслужбі уряду, про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час телефонної розмови ввечері 10 березня з командою МВФ на чолі з головою місії МВФ до України Роном ван Роденом.

"Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні", - сказав Шмигаль.

За його словами, Кабмін налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку, а нова програма розширеного фінансування МВФ є вкрай важливою на даному етапі розвитку України.

Як зазначається, також участь в розмові взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська. Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.