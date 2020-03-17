Шмыгаль: одним из наших приоритетов является проведение эффективной приватизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран "Большой семерки" отметил, что проведение эффективной приватизации является одним из приоритетов работы Правительства

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран "Большой семерки" отметил, что проведение эффективной приватизации является одним из приоритетов работы Правительства

Об этом сообщается в Telegram-канале Премьер-министра, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе встречи обсудили планы нового правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвало распространение коронавируса.

"Со своей стороны я заверил, что несмотря на нелегкие вызовы, наша команда намерена и в дальнейшем проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Мы решительно настроены повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами", - говорится в сообщении.

Заначаеться, что послы стран "Большой семерки" выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

В Международном валютном фонде положительно оценивают готовность нового Кабинета Министров Украины продолжать реформы и заявляют о продолжении сотрудничества с украинским правительством.