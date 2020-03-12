МВФ продовжить співпрацю з новим українським урядом
Про це 12 березня виданню Укрінформ повідомив директор прес-офісу МВФ у Вашингтоні Джеррі Райс, передає RegioNews.
"Дійсно, на минулому тижні в Україні було призначено новий уряд, який просигналізував, що хоче продовжувати тісну співпрацю з МВФ, включаючи програму підтримки Фонду", - сказав Райс.
За його словами, українська влада в останніх заявах дала чітко зрозуміти, що буде продовжувати макроекономічну політику задля сталого зростання.
Джеррі Райс додав, що з української сторони йшлося про збереження економічної стабільності і просування реформ.
"Ми готові в повній мірі підтримувати зусилля України щодо реформ, а також політику, спрямовану на досягнення цих цілей", - сказав представник МВФ.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд України налаштований на продовження співробітництва із Міжнародним валютним фондом.
В п'ятницю, 6 березня міністр фінансів Ігор Уманський провів зустріч із представником МВФ в Україні Йоста Люнгманом, в ході якої було обговорено нову програму співпраці.
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