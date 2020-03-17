Нардеп Юзик из 95-го квартала попал в ДТП

Народный депутат Юрий Корявченков протаранил автомобиль на одной из улиц Киева. Судя по фотографиям, опубликованным депутатом партии "Батькивщина" Владимиром Кабаченко, Корявченков стал виновником аварии

Народный депутат Юрий Корявченков протаранил автомобиль на одной из улиц Киева. Судя по фотографиям, опубликованным депутатом партии "Батькивщина" Владимиром Кабаченко, Корявченков стал виновником аварии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко, пишет RegioNews.

Народный депутат Корявченков протаранил иномарку, после чего в ожидании правоохранительных органов беседовал с водителем пострадавшего авто.

По словам нардепа Кабаченко, он ехал на встречу, когда увидел ДТП с участием своего коллеги по цеху. Не удержался и сделал фото.

"Еду на встречу ... и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!!" - написал Кабаченко.