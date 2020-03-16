У Раді придумали покарання за умисне зараження коронавірусом

В українському парламенті йде підготовка законопроекту про заходи протидії коронавірусу, який передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження людей

Фото: facebook/mihail.radutsky

В українському парламенті йде підготовка законопроекту про заходи протидії коронавірусу, який передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження людей

Як передає RegioNews, посилаючись на УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький 16 березня під час Погоджувальної ради.

За його словами, це тимчасовий законопроект, терміном дії на три місяці, і залишилося дві неузгоджені поправки - від Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, у законопроекті йдеться, про оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу шляхом переговорної процедури, скороченої до одного дня; можливості 100-відсоткової передоплати за товари, роботи і послуги, що купуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Також мова йде про звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Крім того, мова йде про надання населенню можливості працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку; заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням і боротьбою з коронавірусом; віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

"Адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність за навмисне зараження людей", - заявив Радуцький.

Також у проекті йдеться про додаткові надбавки для медичного персоналу та інших працівників, які працюють над ліквідацією пандемії коронавірусу.

Крім того, законопроектом передбачається зміна на три місяці деяких статей Трудового кодексу, де мова піде про те, що людям може бути надана оплачувана відпустка.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.