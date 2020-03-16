В Раде придумали наказание за умышленное заражение коронавирусом
Как передает RegioNews, ссылаясь на УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 16 марта во время Согласительного совета.
По его словам, это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.
В частности, в законопроекте говорится, об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.
Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.
"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.
Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией пандемии коронавируса.
Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых статей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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