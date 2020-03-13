Вибори на носі: як "Слуги народу" розділили Хмельниччину

Стало відомо, хто відповідатиме за місцеві вибори від "Слуги народу” в Хмельницькій області

Фото: Cторінка Сергія Мандзія у Facebook

Стало відомо, хто відповідатиме за місцеві вибори від "Слуги народу” в Хмельницькій області

Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.

Виборчим штабом "Слуги народу” у Хмельницькій області на місцевих виборах, які відбудуться восени цього року, керуватиме народний депутат Сергій Мандзій.

Крім цього, за кожним нардепом - "слугою” закріплений мажоритарний округ, в якому його було обрано на парламентських виборах.

Таким чином, на місцевих виборах Микола Стефанчук відповідатиме за 187 округ (частина м. Хмельницького), Олена Копанчук – 189 округ (Нетішин, Красилівський, Білогірський, Теофіпольський, Ізяславський), Олексій Жмеренецький – 190 округ (міста Славута, Шепетівка, Полонський, Славутський, Шепетівський райони), Ігор Марчук – 193 округ (місто Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський, Новоушицький райони).

Ті виборчі округи, де "слуги” програли, мають закрити нардепи-списочники. Так, Юрія Заславського закріпили за 188 округом (частина міста Хмельницького, Волочиський, Хмельницький райони), Володимира Ватраса – 191 округом (місто Старокостянтинів, Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський райони), Сергія Мандзія – 192 округом (Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький, Ярмолинецький райони).

Нагадаємо, раніше стали відомі прізвища можливих очільників "Слуги народу” на Рівненщині.