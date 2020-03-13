Вибори на носі: як "Слуги народу" розділили Хмельниччину
Про це пише RegioNews з посиланням на Незалежний громадський портал.
Виборчим штабом "Слуги народу” у Хмельницькій області на місцевих виборах, які відбудуться восени цього року, керуватиме народний депутат Сергій Мандзій.
Крім цього, за кожним нардепом - "слугою” закріплений мажоритарний округ, в якому його було обрано на парламентських виборах.
Таким чином, на місцевих виборах Микола Стефанчук відповідатиме за 187 округ (частина м. Хмельницького), Олена Копанчук – 189 округ (Нетішин, Красилівський, Білогірський, Теофіпольський, Ізяславський), Олексій Жмеренецький – 190 округ (міста Славута, Шепетівка, Полонський, Славутський, Шепетівський райони), Ігор Марчук – 193 округ (місто Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський, Новоушицький райони).
Ті виборчі округи, де "слуги” програли, мають закрити нардепи-списочники. Так, Юрія Заславського закріпили за 188 округом (частина міста Хмельницького, Волочиський, Хмельницький райони), Володимира Ватраса – 191 округом (місто Старокостянтинів, Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський райони), Сергія Мандзія – 192 округом (Городоцький, Дунаєвецький, Чемеровецький, Ярмолинецький райони).
Нагадаємо, раніше стали відомі прізвища можливих очільників "Слуги народу” на Рівненщині.
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