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13 березня 2020, 10:36 3

"Слуги народу" визначилися з керівником виборчого штабу на Буковині

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13 березня 2020, 10:36 3
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У Чернівецькій області штаб "Слуг народу" на місцевих виборах очолить Віталій Другановський
Фото: tva
У Чернівецькій області штаб "Слуг народу" на місцевих виборах очолить Віталій Другановський

Про це пише RegioNews з посиланням на НВ.

У Чернівецькій області штаб партії Зеленського очолить Віталій Другановський – підприємець, який займається ресторанним бізнесом та надає послуги мобільного харчування.

Другановський вже був представником команди Володимира Зеленського на президентських виборах. Тоді він спрацював ефективно, Зеленський набрав в області найбільше голосів.

Другановський був також одним з організаторів передвиборчої кампанії "слуг" на парламентських виборах. Тоді "зелені" взяли всі чотири мажоритарні округи.

Нагадаємо, раніше стали відомі прізвища можливих очільників "Слуги народу” на Рівненщині.

Також стало відомо, хто від "Слуги народу" відповідатиме за місцеві вибори на Хмельниччині.


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