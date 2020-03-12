Зеленський розділив посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" №3015

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" №3015

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Згідно із документом, з 27 березня 2020 року наберуть чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ.

Таким чином, на законодавчому рівні буде розділено посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ.

Зміниться і порядок призначення їх на посади, буде розмежовано повноваження між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроекти, якими пропонується змінити два кодекси в зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України".