У Зеленського розробили концепцію перехідного правосуддя для Криму і Донбасу

У представництві президента в АР Крим розробили перший варіант концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу

Фото: ОПУ

У представництві президента в АР Крим розробили перший варіант концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на УНІАН.

"Ми написали перший варіант проекту тексту національної моделі перехідного правосуддя, а також працюємо над зняттям так званих дискримінаційних положень щодо кримчан - це так звана "формула нерезидентства" (відкрити рахунок в українському банку можуть лише ті мешканці Криму, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи)”, - сказав представник президента в АРК Антон Кориневич.

Кориневич додав, що представництво президента в АРК працює і в Україні, і на міжнародних майданчиках.

Як інформували RegioNews раніше, з ініціативи України і її партнерів 6 березня відбулося засідання Ради Безпеки за формулою Арріан щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.