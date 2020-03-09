У Зеленського розробили концепцію перехідного правосуддя для Криму і Донбасу
У представництві президента в АР Крим розробили перший варіант концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу
У представництві президента в АР Крим розробили перший варіант концепції перехідного правосуддя для Криму і Донбасу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на УНІАН.
"Ми написали перший варіант проекту тексту національної моделі перехідного правосуддя, а також працюємо над зняттям так званих дискримінаційних положень щодо кримчан - це так звана "формула нерезидентства" (відкрити рахунок в українському банку можуть лише ті мешканці Криму, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи)”, - сказав представник президента в АРК Антон Кориневич.
Кориневич додав, що представництво президента в АРК працює і в Україні, і на міжнародних майданчиках.
Як інформували RegioNews раніше, з ініціативи України і її партнерів 6 березня відбулося засідання Ради Безпеки за формулою Арріан щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.
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