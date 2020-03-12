Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Согласно документу, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.
Таким образом, на законодательном уровне будет разделено должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.
Изменится и порядок назначения их на должности, будут разграничены полномочия между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины".
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