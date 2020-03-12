Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно документу, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.

Таким образом, на законодательном уровне будет разделено должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Изменится и порядок назначения их на должности, будут разграничены полномочия между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины".