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12 марта 2020, 19:18 8

Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

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12 марта 2020, 19:18 8
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" №3015

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно документу, с 27 марта 2020 года вступят в силу положения о главнокомандующем ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.

Таким образом, на законодательном уровне будет разделено должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Изменится и порядок назначения их на должности, будут разграничены полномочия между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины".


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