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10 березня 2020, 14:57 4

Зеленський запропонував депутатам внести зміни до Митного кодексу

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10 березня 2020, 14:57 4
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Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України"
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України"

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєкт було подано до Верховної Ради у вівторок, 10 березня, і Президент визначив його як невідкладний.

Зазначається, що перед винесенням до сесійної зали законопроєкт буде розглянутий комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Текст самого законопроєкту сайті Верховної Ради поки що відсутній.

Нагадаємо, Верховна Рада України зможе проголосувати за закон про ринок сільськогосподарської землі не раніше 19-20 березня 2020 року.


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