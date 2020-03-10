Зеленський запропонував депутатам внести зміни до Митного кодексу

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України"

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України"

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає RegioNews. Законопроєкт було подано до Верховної Ради у вівторок, 10 березня, і Президент визначив його як невідкладний. Зазначається, що перед винесенням до сесійної зали законопроєкт буде розглянутий комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики. Текст самого законопроєкту сайті Верховної Ради поки що відсутній. Нагадаємо, Верховна Рада України зможе проголосувати за закон про ринок сільськогосподарської землі не раніше 19-20 березня 2020 року.

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