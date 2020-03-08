В українській армії служать близько 30 тисяч жінок
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає RegioNews.
Зазначається, що у 2008-2014 роках їх кількість складала 1800, в 2018 році цей показник виріс до 25 тисяч, минулого року — до понад 27 тисяч.
Станом на початок березня 2020 року, майже 12 тисяч жінок отримали статус учасника бойових дій.
За всі роки війни на сході України 29 жінок було поранено, 9 - загинули.
У Генштабі також нагадали, що зараз чимало жінок рядового й сержантського складу служать механіками-водіями, командирами й навідниками танків, БМП, БТР, САУ, ЗРК.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем. За словами Президента, жінки боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.
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