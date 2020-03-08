В українській армії служать близько 30 тисяч жінок

Станом на 2020 рік в Збройних Силах України проходять службу близько 30 тисяч жінок, 902 із них - старші офіцери

Фото: flickr

Станом на 2020 рік в Збройних Силах України проходять службу близько 30 тисяч жінок, 902 із них - старші офіцери

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає RegioNews. Зазначається, що у 2008-2014 роках їх кількість складала 1800, в 2018 році цей показник виріс до 25 тисяч, минулого року — до понад 27 тисяч. Станом на початок березня 2020 року, майже 12 тисяч жінок отримали статус учасника бойових дій. За всі роки війни на сході України 29 жінок було поранено, 9 - загинули. У Генштабі також нагадали, що зараз чимало жінок рядового й сержантського складу служать механіками-водіями, командирами й навідниками танків, БМП, БТР, САУ, ЗРК. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем. За словами Президента, жінки боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво.

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