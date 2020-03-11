Зеленський слідом за законом про СБУ запропонував Раді змінити два кодекси

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроекти, якими пропонується змінити два кодекси в зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України"

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроекти, якими пропонується змінити два кодекси в зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт Ради. Згідно статусу документів, законопроекти №3197 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" та №3198 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону "Про Службу безпеки України" були зареєстровані у Верховній Раді 10 березня. Станом на 11 березня документи знаходяться на розгляді у керівництва, а самі тексти проектів законів відсутні на сайті парламенту. Нагадаємо, 10 березня Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України", як невідкладний. Документ знаходиться на розгляді керівництва Верховної Ради.

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