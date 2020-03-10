Стало відомо, коли відбудеться позачергове засідання Ради
Про це 10 березня повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після круглого столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори", передає RegioNews.
"Якщо йдеться про кадрові призначення, зважаючи на необхідність підсилити економічний блок, то, можливо, наступного тижня й буде позачергове пленарне засідання. Але, можливо, туди ввійдуть й інші нагальні питання", - сказав Корнієнко.
Він додав, що ініціювати позачергове засідання може або Президент, або депутати, але поки нема кандидатур і консенсусу, підписи не збираються.
За його словами, остаточно стане відомою дата проведення позачергового засідання парламенту 13 березня.
"Якщо оголошувати позачергове на середу, то його в п'ятницю треба ініціювати або нам, або Президенту, не пізніше, ніж за три дні, щоб був порядок денний, депутати розуміли, що відбувається", - уточнив Корнієнко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України".
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