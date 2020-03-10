19:56  10 березня
У Києві є більше тисячі тестів на коронавірус - Кличко
18:15  10 березня
В Нідерландах перенесли розгляд справи МН17
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 19:19 4

Стало відомо, коли відбудеться позачергове засідання Ради

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 19:19 4
Читайте также на русском языке
Позачергове засідання Верховної Ради з кадрових питань щодо уряду може відбутися 17-20 березня
Фото: flickr
Позачергове засідання Верховної Ради з кадрових питань щодо уряду може відбутися 17-20 березня

Про це 10 березня повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після круглого столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори", передає RegioNews.

"Якщо йдеться про кадрові призначення, зважаючи на необхідність підсилити економічний блок, то, можливо, наступного тижня й буде позачергове пленарне засідання. Але, можливо, туди ввійдуть й інші нагальні питання", - сказав Корнієнко.

Він додав, що ініціювати позачергове засідання може або Президент, або депутати, але поки нема кандидатур і консенсусу, підписи не збираються.

За його словами, остаточно стане відомою дата проведення позачергового засідання парламенту 13 березня.

"Якщо оголошувати позачергове на середу, то його в п'ятницю треба ініціювати або нам, або Президенту, не пізніше, ніж за три дні, щоб був порядок денний, депутати розуміли, що відбувається", - уточнив Корнієнко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою винесення на розгляд парламенту проєкту закону №3194 "Про зміни до Митного кодексу у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в судоустрої України".


Слуга народа Верховная Рада
Зеленський запропонував депутатам внести зміни до Митного кодексу
10 березня 2020, 14:57
Депутати голосуватимуть за відкритий ринок землі не раніше 20 березня
10 березня 2020, 13:26
Нардеп, який міг підхопити коронавірус, ходив до Ради цього тижня
06 березня 2020, 16:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »