Стало известно, когда состоится внеочередное заседание парламента
Об этом 10 марта сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после круглого стола на тему "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы", передает RegioNews.
"Если речь идет о кадровых назначениях, учитывая необходимость усилить экономический блок, может быть, на следующей неделе и будет внеочередное пленарное заседание. Но, возможно, туда войдут и другие насущные вопросы", - сказал Корниенко.
Он добавил, что инициировать внеочередное заседание может или Президент, или депутаты, но пока нет кандидатур и консенсуса, подписи не собираются.
По его словам, окончательно станет известна дата проведения внеочередного заседания парламента 13 марта.
"Если объявлять внеочередное на среду, то его в пятницу надо инициировать или нам, или Президенту, не позднее, чем за три дня, чтобы был порядок дня, депутаты понимали, что происходит", - уточнил Корниенко.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины".
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