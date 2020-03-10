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Стало известно, когда состоится внеочередное заседание парламента
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10 марта 2020, 19:19 13

Стало известно, когда состоится внеочередное заседание парламента

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10 марта 2020, 19:19 13
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Внеочередное заседание Верховной Рады по кадровым вопросам относительно правительства может состояться 17-20 марта
Фото: flickr
Внеочередное заседание Верховной Рады по кадровым вопросам относительно правительства может состояться 17-20 марта

Об этом 10 марта сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после круглого стола на тему "Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы", передает RegioNews.

"Если речь идет о кадровых назначениях, учитывая необходимость усилить экономический блок, может быть, на следующей неделе и будет внеочередное пленарное заседание. Но, возможно, туда войдут и другие насущные вопросы", - сказал Корниенко.

Он добавил, что инициировать внеочередное заседание может или Президент, или депутаты, но пока нет кандидатур и консенсуса, подписи не собираются.

По его словам, окончательно станет известна дата проведения внеочередного заседания парламента 13 марта.

"Если объявлять внеочередное на среду, то его в пятницу надо инициировать или нам, или Президенту, не позднее, чем за три дня, чтобы был порядок дня, депутаты понимали, что происходит", - уточнил Корниенко.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины".


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