Депутати голосуватимуть за відкритий ринок землі не раніше 20 березня
Про це у Facebook повідомив радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, передає RegioNews.
Він додав, що упродовж вівторка-середи парламент має розглянути ще 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу.
За його словами, фінальне голосування відбудеться або в другій половині 19 березня, або в п’ятницю 20 березня.
"Таким чином залишається 10 днів до земреформи. Цей та наступний тиждень буде присвячений промоції земельної свободи та опису можливостей та ризиків відкриття ринку землі", - додав Мушак.
Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
В четвер, 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10.
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