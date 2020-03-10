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10 березня 2020, 13:26 5

Депутати голосуватимуть за відкритий ринок землі не раніше 20 березня

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10 березня 2020, 13:26 5
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Верховна Рада України зможе проголосувати за закон про ринок сільськогосподарської землі не раніше 19-20 березня 2020 року
Фото: pixabay
Верховна Рада України зможе проголосувати за закон про ринок сільськогосподарської землі не раніше 19-20 березня 2020 року

Про це у Facebook повідомив радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, передає RegioNews.

Він додав, що упродовж вівторка-середи парламент має розглянути ще 720 поправок до фінального голосування за земельну реформу.

За його словами, фінальне голосування відбудеться або в другій половині 19 березня, або в п’ятницю 20 березня.

"Таким чином залишається 10 днів до земреформи. Цей та наступний тиждень буде присвячений промоції земельної свободи та опису можливостей та ризиків відкриття ринку землі", - додав Мушак.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

В четвер, 5 березня Верховна рада розглянула 3182 поправки до другого читання законопроекту про ринок землі №2178-10.


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