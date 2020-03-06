Нардеп, який міг підхопити коронавірус, ходив до Ради цього тижня
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Зокрема, Волошин був присутній в парламенті 3 березня 2020 року, коли приймалися правки до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, а 4 березня не підтримав проєкт постанови № 3169 про призначення Андрія Тарана міністром оборони України.
5 березня він підтримав проєкт постанови № 3154 про висловлювання недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
А 6 березня під час голосування у сесійній залі депутат підтримав низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).
Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання коронавірусом.
Пізніше стало відомо, що Олега Волошина направили на проходження тесту на коронавірус. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Повідомлялось, що народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим коронавірусом депутатом Національної асамблеї, ізолювали.
- 19:59 06 березня ВООЗ заявляє, що коронавірус не зникне влітку
- 19:29 06 березня Заступниця міністра культури написала заяву про відставку
- 19:03 06 березня Зеленський: за рік Путін має завершити війну
- 18:49 06 березня В Одесі призначили прокурором депутатського сина з сумнівною репутацією
- 18:44 06 березня Через коронавірус економіка світу втратила ще $9 трильйонів
- 18:43 06 березня Поліція притягнула до відповідальності жінку, яка поширювала чутки про дружину хворого на коронавірус
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука