Нардеп, який міг підхопити коронавірус, ходив до Ради цього тижня

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, який зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, з 3 до 6 березня брав участь в засіданнях парламенту

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Народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, який зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, з 3 до 6 березня брав участь в засіданнях парламенту

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Зокрема, Волошин був присутній в парламенті 3 березня 2020 року, коли приймалися правки до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, а 4 березня не підтримав проєкт постанови № 3169 про призначення Андрія Тарана міністром оборони України.

5 березня він підтримав проєкт постанови № 3154 про висловлювання недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

А 6 березня під час голосування у сесійній залі депутат підтримав низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Олег Волошин в кінці лютого у Франції зустрічався із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який згодом потрапив до лікарні через захворювання коронавірусом.

Пізніше стало відомо, що Олега Волошина направили на проходження тесту на коронавірус. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Повідомлялось, що народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим коронавірусом депутатом Національної асамблеї, ізолювали.