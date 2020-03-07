Глава митниці Нефедов написав заяву на звільнення, - Дубинський

Глава митниці вирішив звільнитися за власним бажанням

Фото: FOCUS.UA

Глава митниці вирішив звільнитися за власним бажанням

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський, повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.

Керівник Державної митної служби Максим Нефедов написав заяву на звільнення за власним бажанням.

"Нефедов написав заяву за власним бажанням. Попередньо наступний керівник митниці - Макаренко", - написав він.

Відзначимо, що офіційних підтверджень цієї інформації поки не було.