Глава таможни Нефедов написал заявление на увольнение, - Дубинский
Глава таможни решил уволиться по собственному желанию
Глава таможни решил уволиться по собственному желанию
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.
Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление на увольнение по собственному желанию.
"Нефедов написал заявление по собственному желанию. Предварительно следующий руководитель таможни - Макаренко", - написал он.
Отметим, что официальных подтверждений этой информации пока не было.
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