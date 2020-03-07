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07 березня 2020, 13:22 6

Офіс генпрокурора відкрив проти Дубинського провадження про наклеп

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07 березня 2020, 13:22 6
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Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження стосовно депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського за наклеп на адресу екс-президента
Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження стосовно депутата від "Слуги народу" Олександра Дубинського за наклеп на адресу екс-президента

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Ігор Головань, інформує RegioNews.

Проти Дубінського відкрили справу. Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на...

Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

"Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубинського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину", - написав Головань

Адвокат оприлюднив копію витягу з Єдиного реєстру досудових рішень, в якому говориться, що кримінальне провадження порушено за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.


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