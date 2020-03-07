Сергій Трофімов високо оцінив перезавантаження Кабміну

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Призначення Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля та оновлення складу уряду є правильним рішенням, оскільки відповідає сподіванням українців, вважає перший заступник керівника Офісу Президента
Фото: Ельдар Сарахман ("УП")
Призначення Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля та оновлення складу уряду є правильним рішенням, оскільки відповідає сподіванням українців, вважає перший заступник керівника Офісу Президента

Про це перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов заявив у програмі "Велике інтерв’ю з Тиграном Мартиросяном" в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

Сергій Трофімов відзначив, що в Україні відбувся епохальний злам, і люди отримали відкриту владу. Свідченням цього є призначення Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля, який нещодавно працював головою облдержадміністрації та знає й розуміє життя українців.

"Денис Шмигаль як людина, яка має великий досвід безпосередньо в промисловості, розуміє, що таке виробництво, що таке економіка. У нього є й профільна освіта, і досвід – він працював головою ОДА й на місцях побачив, як живуть люди. Він продовжуватиме зрозумілу політику в тому, щоб життя простих українців стало кращим", – зазначив перший заступник керівника Офісу Президента.

На думку Сергія Трофімова, важливим є те, що справді у владу приходять інші люди: "Велика заслуга Президента Володимира Зеленського, що двері у владу відкриті, а довіра делегується".

Перший заступник керівника Офісу Президента також упевнений, що процес приходу у владу нових людей неминучий, і він матиме низку конструктивних похідних, які приведуть до все більш якісних змін. Однією з таких похідних процесу оновлення влади Сергій Трофімов назвав зникнення корупції у її вищих ешелонах.


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