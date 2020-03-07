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Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов
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07 марта 2020, 13:44 10

Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок, - замглавы ОП Трофимов

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07 марта 2020, 13:44 10
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Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок
Фото: Эльдар Сарахман ("УП")
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что граждане Украины захотят видеть Владимира Зеленского президентом еще на один срок

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал он.

Трофимов считает, что "люди захотят, чтобы он (Зеленский) остался".

"Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет…", - отметил он.

По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы. "Поэтому время здесь, наверное, ключевую роль играет", - указал Трофимов.


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