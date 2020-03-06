Зеленський: за рік Путін має завершити війну

Президент Росії Володимир Путін за рік повинен покласти кінець війні на Донбасі

Фото: Офіс Президента

Президент Росії Володимир Путін за рік повинен покласти кінець війні на Донбасі

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Зеленський сказав, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні.

За його словами, якщо прогресу не буде, то він вийде з процесу переговорів через рік.

"Час іде ... Уряд може витратити один рік на угоду. Тоді це має бути реалізовано. Більше не можна", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що його зустріч з Путіним у Парижі в грудні мала "кілька емоційних аспектів".

"Думаю, він мене почув. У мене було це почуття. Сподіваюся, це не хибне відчуття", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає і назвав примус до братських відносин єдиним історично доведеним методом ефективності на українському напрямку. Також він додав, що навряд чи буде винайдено якийсь інший метод.