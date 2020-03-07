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07 марта 2020, 12:31 11

"Пост президента счастья не приносит" - Трофимов

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07 марта 2020, 12:31 11
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Владимир Зеленский на посту президента Украины сильно изменился и внутренне вырос, но остался человеком, который слышит людей и хочет их слышать, считает первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов
Фото: Эльдар Сарахман ("УП")
Владимир Зеленский на посту президента Украины сильно изменился и внутренне вырос, но остался человеком, который слышит людей и хочет их слышать, считает первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов

Об этом он сказал во время "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Он (Зеленский - ред.) очень быстро растет внутренне, очень быстро развивается под этим давлением и вызовами, которые есть, и при этой колоссальной нагрузке старается находить время, чтобы работать над собой, своей компетенцией, над форматированием команды", - отметил Трофимов.

При этом, добавил он, Зеленский меняется в профессиональном плане, но сохраняет свои человеческие качества, прежде всего, в поддержании связи с людьми. "Он (Зеленский - ред.) всегда, будучи руководителем студии "Квартал 95", много бывал на гастролях и общался с людьми, и для него эта связь осталась неразрывной, - сказал Трофимов. - При каких-то изменениях и росте профессиональном он остается человеком, который слышит людей и хочет их слышать".

В то же время, заметил первый замруководителя Офиса Президента, президентство - "это колоссальный вызов и ответственность, которые под силу немногим людям, среди которых - Владимир Александрович (Зеленский - ред.)".
"Из того, что я вижу: счастья человеку пост президента не приносит", - добавил он.

Трофимов рассказал, что знаком с Зеленским с 2005 года, когда пришел работать в студию "Квартал 95", и с тех пор являлся частью его команды - сначала в шоу-бизнесе, а теперь и в политике.


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