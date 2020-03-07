"Пост президента счастья не приносит" - Трофимов
Об этом он сказал во время "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
"Он (Зеленский - ред.) очень быстро растет внутренне, очень быстро развивается под этим давлением и вызовами, которые есть, и при этой колоссальной нагрузке старается находить время, чтобы работать над собой, своей компетенцией, над форматированием команды", - отметил Трофимов.
При этом, добавил он, Зеленский меняется в профессиональном плане, но сохраняет свои человеческие качества, прежде всего, в поддержании связи с людьми. "Он (Зеленский - ред.) всегда, будучи руководителем студии "Квартал 95", много бывал на гастролях и общался с людьми, и для него эта связь осталась неразрывной, - сказал Трофимов. - При каких-то изменениях и росте профессиональном он остается человеком, который слышит людей и хочет их слышать".
В то же время, заметил первый замруководителя Офиса Президента, президентство - "это колоссальный вызов и ответственность, которые под силу немногим людям, среди которых - Владимир Александрович (Зеленский - ред.)".
"Из того, что я вижу: счастья человеку пост президента не приносит", - добавил он.
Трофимов рассказал, что знаком с Зеленским с 2005 года, когда пришел работать в студию "Квартал 95", и с тех пор являлся частью его команды - сначала в шоу-бизнесе, а теперь и в политике.
- 16:17 07 марта Зеленский был инициатором изоляции Скалецкой в Новых Санжарах
- 16:09 07 марта Папа Римский проведет воскресную службу в онлайн-трансляции из-за коронавируса
- 15:56 07 марта "Новоиспеченный" министр Гутцайт фигурирует в делах о хищении бюджетных средств
- 15:48 07 марта В Одессе "заминировали" вокзалы и медучреждения
- 15:15 07 марта В Черновцах опять подозрение на коронавирус
- 15:06 07 марта У следствия недостаточно оснований для предъявления подозрения Порошенко, - Чумак
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 14:42 07 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:33 03 марта В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса