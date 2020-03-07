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07 марта 2020, 10:04 5

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов высоко оценил перезагрузку Кабинета Министров

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07 марта 2020, 10:04 5
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Назначение премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля и обновление состава правительства является правильным решением, поскольку соответствует ожиданиям украинцев
Фото: Эльдар Сарахман ("УП")
Назначение премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля и обновление состава правительства является правильным решением, поскольку соответствует ожиданиям украинцев

Об этом первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов заявил в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Сергей Трофимов отметил, что в Украине состоялся эпохальный перелом, и люди получили открытую власть. Свидетельством этого является назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля, недавно работал председателем облгосадминистрации и знает и понимает жизнь украинцев.

"Денис Шмыгаль как человек, который имеет большой опыт непосредственно в промышленности, понимает, что такое производство, что такое экономика. У него есть и профильное образование, и опыт - он работал председателем ОГА и на местах увидел, как живут люди. Он будет продолжать понятную политику в том, чтобы жизнь простых украинский стала лучше", - отметил первый заместитель руководителя Офиса Президента.

По мнению Сергея Трофимова, важно то, что действительно во власть приходят другие люди: "Большая заслуга Президента Владимира Зеленского, что двери во власть открыты, а доверие делегируется".

Первый заместитель руководителя Офиса Президента также уверен, что процесс прихода во власть новых людей неизбежен, и он будет иметь ряд конструктивных производных, которые приведут к все более качественных изменений. Одной из таких производных процесса обновления власти Сергей Трофимов назвал исчезновение коррупции в ее высших эшелонах.


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