Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов высоко оценил перезагрузку Кабинета Министров
Об этом первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов заявил в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
Сергей Трофимов отметил, что в Украине состоялся эпохальный перелом, и люди получили открытую власть. Свидетельством этого является назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля, недавно работал председателем облгосадминистрации и знает и понимает жизнь украинцев.
"Денис Шмыгаль как человек, который имеет большой опыт непосредственно в промышленности, понимает, что такое производство, что такое экономика. У него есть и профильное образование, и опыт - он работал председателем ОГА и на местах увидел, как живут люди. Он будет продолжать понятную политику в том, чтобы жизнь простых украинский стала лучше", - отметил первый заместитель руководителя Офиса Президента.
По мнению Сергея Трофимова, важно то, что действительно во власть приходят другие люди: "Большая заслуга Президента Владимира Зеленского, что двери во власть открыты, а доверие делегируется".
Первый заместитель руководителя Офиса Президента также уверен, что процесс прихода во власть новых людей неизбежен, и он будет иметь ряд конструктивных производных, которые приведут к все более качественных изменений. Одной из таких производных процесса обновления власти Сергей Трофимов назвал исчезновение коррупции в ее высших эшелонах.
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