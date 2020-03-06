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06 березня 2020, 08:15 37

Шмигалю в перший же день роботи довелося пояснювати свої слова про подачу води до Криму

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06 березня 2020, 08:15 37
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про потребу подавати воду в анексований Крим, бо там живуть українці, а Крим - це Україна
Фото: скрін з відео
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про потребу подавати воду в анексований Крим, бо там живуть українці, а Крим - це Україна

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців", - сказав прем’єр.

Також він зазначив, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

Трохи згодом Шмигаль додав на своїй сторінці у Facebook, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупаціі півострова та повернення його до складу України.

"Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", - пояснив голова уряду.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.


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