Шмигалю в перший же день роботи довелося пояснювати свої слова про подачу води до Криму
Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".
"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців", - сказав прем’єр.
Також він зазначив, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.
Трохи згодом Шмигаль додав на своїй сторінці у Facebook, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупаціі півострова та повернення його до складу України.
"Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", - пояснив голова уряду.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
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